Atores de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ discordam sobre racismo no Twitter

Tyler James Williams e Terry Crews, que viveram os personagens Chris e Julius, respectivamente, na série “Todo Mundo Odeia o Chris“, chamaram atenção ao debater sobre racismo no Twitter nesta segunda-feira (8).

“Derrotar a supremacia branca sem pessoas brancas cria a supremacia negra. Igualdade é a verdade. Goste ou não, nós estamos todos nisso juntos”, escreveu Terry Crews.

Tyler James Williams compartilhou a postagem e comentou: “Terry, meu irmão, eu conheço o seu coração, tenho amor por você e sempre terei. Ninguém está pedindo por ‘supremacia negra’ e a narrativa de que estaríamos machuca nossa causa e nosso povo”.

“Estamos apenas vetando vigorosamente nossos ‘aliados’ porque de tempos em tempos eles falharam conosco no passado. Estamos cansados de pessoas brancas que aparecem sorrindo e clamam que ‘não são racistas’ enquanto operam e se beneficiam do privilégio de um sistema claramente racista”, prosseguiu.

O protagonista de Todo Mundo Odeia o Chris continuou: “Não estamos tentando fazer isso sozinhos. Nós sabemos que não conseguimos. Mas nos recusamos a ter aliados que não vão longe ”

Por fim, Tyler James Williams ainda ressaltou que não estava culpando o colega, mas que não gostaria de ver tanta energia caminhando em um sentido diferente da causa.

Terry Crews, então, respondeu: “Eu entendo, Tyler. Não estou dizendo que a supremacia negra exista, porque não existe. Estou dizendo que se ambos, negros e brancos, não continuarem a trabalhar juntos, más atitudes e ressentimentos podem criar uma perigosa justiça própria.”

Tyler James Williams postou um print de mensagens de um usuário para ressaltar: “minha preocupação não é sua mensagem para as pessoas negras, mas para todas as outras”.

“Sua plataforma é grande, cara. Você está por aqui e amo ver isso. Sempre serei um fã da sua vitória. Mas com todo esse crescimento e diversidade vem uma grande quantidade de responsabilidade para lembrar que toda palavra que dizemos pode ser usada para ajudar o movimento ou prejudicá-lo”, encerrou.

A série “Todo Mundo Odeia o Chris” foi lançada em 2005 e inspirada na infância do ator e humorista Chris Rock. No Brasil, o programa fez sucesso por ser exibido na Record TV ao longo dos anos. Atualmente, também é possível assistir aos episódios no Globoplay.

Your platform is huge man. You out here getting it and I LOVE to see it. I will always be a fan of you winning. But with all of that growth and diversity comes a huge amount of responsibility to remember that every word we say can be used to help the movement or hurt it.

