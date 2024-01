Atriz Aria Mia Loberti surpreende ao chegar no Globo de Ouro acompanhada de cachorra guia

A atriz Aria Mia Loberti, que é cega, foi indicada ao Globo de Ouro de 2024 na categoria de Melhor Série com ‘Toda a Luz que Não Podemos Ver’. Durante a premiação, Aria chamou a atenção ao entrar no tapete vermelho acompanhada de uma cachorra guia chamada Ingrid. A atriz contou com a ajuda de Ingrid para se locomover no evento, mostrando a importância dos cães guias para pessoas com deficiência visual. Aria optou por um look elegante, com predominância da cor preta e alguns detalhes em cor-de-rosa.