Atriz Cindy Morgan, conhecida por filmes como ‘Clube dos Pilantras’ e ‘Tron’, morre aos 69 anos

Atriz também participou de séries como ‘O Barco do Amor’, ‘CHIPs’ e ‘Vega$’

Reprodução/Instagram/@officialcindymorgan Atriz Cindy Morgan morreu aos 69 anos



A atriz Cindy Morgan, famosa por seus papéis nos filmes “Clube dos Pilantras” (1980) e “Tron – Uma Odisséia Eletrônica” (1982), além da série “Falcon Crest” (1981), faleceu aos 69 anos. A informação foi divulgada neste domingo, 7, pelo jornal “Los Angeles Times” – não foram divulgadas informações sobre a data exata e a causa da morte. Em uma entrevista realizada em 2012, Morgan relembrou que “Clube dos Pilantras” foi seu primeiro filme e que não tinha nada a perder no teste. Após o sucesso do longa, onde atuou ao lado de Bill Murray e Chevy Chase, a atriz também participou de séries como “O Barco do Amor” (1976), “CHIPs” (1977) e “Vega$” (1978). No filme “Tron – Uma Odisséia Eletrônica” (1982), Morgan interpretou a programadora Lora Baines e seu alter-ego, Yori. Além disso, ela emprestou sua voz para a personagem Ma3a no jogo de videogame “Tron 2.0”, lançado em 2003. Recentemente, a atriz dublou a mãe do personagem Mason em “Face of the Trinity” (2022). Ao longo de sua carreira, ela também atuou em filmes como “A Hora do Terror” (1985), “Solomon’s Universe” (1985), “Alvo da Sedução” (1995), “Amanda & The Alien” (1985) e “Revelação do Outro Mundo” (1995).