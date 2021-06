Atriz de ‘Anne with an E’ é confirmada no elenco da 4ª temporada de ‘Stranger Things’

Amybeth Mcnulty será Vickie, uma personagem que terá ‘grande importância nos acontecimentos da temporada’, segundo os irmãos Duffer

Divulgação/Netflix Atriz Amybeth Mcnulty protagonizou a série da Netflix ‘Anne with an E’



A Netflix revelou nesta quarta-feira, 9, mais um nome do elenco da 4ª temporada de ‘Stranger Things’. A atriz Amybeth Mcnulty, que protagonizou a série do streaming ‘Anne with an E’, foi confirmada pelos diretores em vídeo postado nas redes sociais. “Queria pedir desculpas, ficamos um tempão em silêncio, mas estamos aqui pegando pesado na série e a gente tá doido pra vocês assistirem logo. Uma das coisas mais empolgantes pra gente é ter no elenco novas caras que vocês vão conhecer logo! A maioria delas já apresentamos a vocês, mas uma dessas novas personagens é inédita. O nome dela é Vickie. Ela vai entrar nessa nova temporada e vai ter uma grande participação nos próximos acontecimentos”, disseram os irmãos Duffer.

“Como todos sabem somos grandes fãs de terror e sci-fi, mas também adoramos Anna de Green Gables (nome do livro que deu origem a série). Amamos o livro, amamos a minissérie, por isso mostramos o Hopper lendo tanto para sua filha como para Eleven. E, é claro, somos super fãs de ‘Anne with an E’ e amamos em especial Amybeth Mcnulty interpretando Anne, ficamos doidos para trabalhar com ela e ela é perfeita para a Vickie e ela está aqui”, revelaram. Nesse momento a atriz aparece na filmagem. “Oi! Estou muito feliz em poder interpretar a Vickie. Estou muito feliz em me juntar a Hawkins. Vejo vocês no mundo invertido”, disse. Outros nomes também foram apresentados como Myles Truitt, Regina Ting Chen e Grace Van Dien.

Assista ao vídeo da revelação abaixo: