Atriz de ‘Jogos Vorazes’ denuncia caso de chantagem e extorsão após vazamento de fotos nuas

Willow Shields compartilhou no Instagram um nude como forma de ‘retomar o controle’ da situação e diz que ‘não vai tolerar’ este tipo de crime

Serena Chen/Divulgação Atriz Willow Shields, que interpreta a pequena Primrose Everdeen, diz ser vítima de chantagem e extorsão após vazamento de fotos nuas



A atriz Willow Shields, que interpreta a pequena Primrose Everdeen (irmã mais nova da protagonista da franquia “Jogos Vorazes“, Katniss Everdeen, afirmou neste sábado, 30, ser vítima de chantagem e extorsão após vazamento de fotos nuas. No Instagram, a artista compartilhou um nude como forma de “retomar o controle” da situação. “Estou sendo chantageada e extorquida por fotos minhas nuas, algo privado que nunca deveria ser compartilhado com o mundo inteiro”, escreveu na legenda da publicação. “Aqui está a foto que eles enviaram por e-mail e anexaram, ameaçando compartilhar com meus amigos, família e internet. Eles afirmam ter muito mais fotos ‘menos inofensivas’ para usar contra mim. Não vou deixar que outra pessoa faça escolhas envolvendo o meu próprio corpo. Não vou permitir que alguém tenha controle sobre mim”, explicou. Willow espera que a investigação da polícia chegue até o criminoso para que ele possa ser punido. “Sei que outras pessoas também são afetadas diariamente por pornografia de vingança e vazamentos de nudez, realizados por hackers e criminosos, para quebrar o corpo e a mente. Entendo e lamento que exista”, frisou. “Não vou tolerar nada disso. Este é o meu corpo e vou compartilhá-lo com quem eu escolher”, completou.