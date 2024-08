Atriz de ‘Se Beber Não Case’ é detida acusada de agredir o namorado em Miami

Prisão ocorreu após o parceiro de Nathalie Fay ter registrado um boletim de ocorrência; ele afirma que ela o agrediu com um soco no rosto enquanto estava utilizando seu celular

Reprodução/Facebook/Nathalie Fay A atriz Nathalie Fay, de "Se Beber Não Case"



Nathalie Fay, conhecida por seu papel na série de filmes “Se Beber, Não Case”, foi detida em South Miami, nos Estados Unidos, sob a acusação de agredir seu namorado. A prisão ocorreu após o parceiro da atriz ter registrado um boletim de ocorrência relatando a situação. De acordo com informações do TMZ, o incidente aconteceu após um jogo de futebol americano. O namorado de Nathalie afirmou que ela o agrediu com um soco no rosto enquanto ele estava utilizando seu celular. As circunstâncias que levaram à agressão ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais. Segundo o TMZ, a atriz não quis comentar o caso.