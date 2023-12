Atriz espanhola da série ‘Vis a Vis’ morre aos 46 anos

Itziar Castro se sentiu mal enquanto ensaiava para um espetáculo de nado sincronizado em uma piscina coberta; causa oficial da morte ainda não foi confirmada

Divulgação/Fox Itziar Castro interpretou Gоya Fernández na série "Vis a Vis"



Itziar Castro morreu na última sexta-feira, 8, aos 46 anos de idade, em Lloret de Mar, na região de Girona, na Espanha. Segundo informações do jornal “El País”, ela estava em uma piscina coberta de um hotel, ensaiando para um espetáculo de nado sincronizado, quando se sentiu mal. Médicos foram chamados de forma emergencial, mas não puderam reanimá-la. A causa oficial da morte ainda não foi confirmada. O ator Antonio Banderas, com quem trabalhou, lamentou a morte no X (antigo Twitter): “Desolado pela morte de Itziar Castro. Querida amiga, nos deixa muito cedo”. A atriz nasceu em Barcelona, em 1977, e era uma das estrelas da série “Vis a Vis”, disponível na Netflix. Também esteve em produções como “Pieles” (que lhe rendeu uma indicação ao Prêmio Goya), “Campeones” e “Por H o por B”.

*Com informações do Estadão Conteúdo