Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > Atriz grita em entrevista, assusta apresentadoras de telejornal e vira meme

Atriz grita em entrevista, assusta apresentadoras de telejornal e vira meme

Enquanto divulgava seu filme ‘Enterre Seus Mortos’, dirigido por Marco Dutra e estrelado por Selton Mello e Marjorie Estiano, a artista Gilda Nomacce começou a emitir sons altos e fazer caretas

  • Por Jovem Pan
  • 22/09/2025 13h41
  • BlueSky
Reprodução/Globo Gilda Nomacce Apesar do inesperado, Gilda e a apresentadora começam a rir no encerramento do programa

A atriz Gilda Nomacce pegou as apresentadoras do JMTV de surpresa durante uma entrevista ao vivo concedida ao jornal. Enquanto divulgava seu filme Enterre Seus Mortos, a artista começou a gritar e fazer caretas.

Gilda participava do telejornal do horário do almoço da TV Mirante, afiliada da Globo no Maranhão, para divulgar o filme de terror que faz parte da programação da mostra Maranhão na Tela. Quando é questionada sobre o que o público pode esperar do filme, ela começa a responder de forma tradicional, até que vem a surpresa.

“Vai esperar um grande filme, um filme com grandes atuações e uma fotografia fantástica”, elenca, antes de começar a entoar um grito. “Vai esperar que a gente esteja lá, sangrando…”

Apesar do inesperado, Gilda e a apresentadora começam a rir no encerramento do programa, e a própria TV Mirante brincou com a situação, transformando-a em meme em seu perfil no Instagram. “Quando surge uma demanda no trabalho faltando 5 minutos pra eu ir embora”, brinca uma publicação da emissora na rede social.

Grande expoente do cinema nacional, Gilda Nomacce é um rosto frequente em filmes de terror. Além de Enterre Seus Mortos, estrelou o recente Prédio Vazio, do capixaba Rodrigo Aragão, e também pode ser vista em A Herança (2024), Mar de Dentro (2022), As Boas Maneiras (2018) e Sinfonia da Necrópole (2016).

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Em Enterre Seus Mortos, dirigido por Marco Dutra e estrelado por Selton Mello e Marjorie Estiano, acompanhamos a história de Edgar Wilson, um removedor de animais mortos em estradas que trabalha com Tomás, um ex-padre excomungado, e Nete, seu grande amor. Sonhando em fugir da cidade pequena com Nete, ele embarca em uma jornada perigosa em um mundo que parece dar sinais de que o arrebatamento final se aproxima. Inspirado no livro homônimo de Ana Paula Maia (Companhia das Letras). O filme foi exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo 2024, e estreia oficialmente em circuito nacional no dia 30 de outubro.

Leia também

Filho de Gugu oficializa volta ao Brasil para 'continuar legado' do apresentador
Semana da Moda de Milão recorda trajetória do estilista Giorgio Armani

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >