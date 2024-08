Atriz que interpretou Dona Florinda em Chaves se despede de Silvio Santos: ‘Adeus, amigo’

Florinda Meza agradeceu o apresentador por ‘abrir a porta da alegria aos meus amados brasileiros’

Reprodução/Instagram/@florindamezach1 Florinda Meza interpretou Dona Florida no seriaod Chaves



Florinda Meza, atriz que interpretou Dona Florinda no seriado Chaves, usou as redes sociais para se despedir de Silvio Santos. A atriz vez uma publicação em que aparece vendo o apresentador na TV. “Silvio Santos, agradeço por abrir a porta da alegria aos meus amados brasileiros com os programas Chespirito. Esse legado e tudo que você fez ficará para sempre no coração do Brasil e no meu. Adeus, amigo e por favor dê um abraço no meu Rober”, escreveu. Rober é Roberto Gómez Bolaños, ator que deu vida ao Chaves e morreu em novembro de 2014. Silvio Santos morreu, aos 93 anos, na madrugada de sábado (17) de broncopneumonia. Ele foi enterrado neste domingo (18) em uma cerimônia privada, seguindo o ritual judaico, em um cemitério na zona oeste de São Paulo.