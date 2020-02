Final de ‘A Dona do Pedaço’ está entre assuntos mais comentados nas redes em 2019

Levantamento mostra quais assuntos de entretenimento geraram mais interesse na web nos últimos 12 meses

Reprodução/TV Globo Trama estrelada por Juliana Paes foi acompanhada de perto pelos internautas em 2019



O capítulo final de “A Dona do Pedaço”, exibido em novembro na TV Globo, ficou atrás apenas da transmissão do Oscar 2019 nos assuntos mais comentados pelas redes sociais no ano passado.

O levantamento divulgado nesta segunda-feira (10) pelo Kantar Social TV Ratings (KSTR), parceria global da Kantar com Facebook, Instagram e Twitter para monitoramento contínuo e em real time do buzz sobre TV e vídeos on demand nestas redes sociais, apontou que a 91ª cerimônia do Oscar foi o tema que gerou mais engajamento dos internautas. Ontem, aconteceu o Oscar 2020, que consagrou o sul-coreano “Parasita” como o Melhor Filme.

Ainda na TV aberta, os reality shows dominaram as redes sociais em 2019: “Big Brother Brasil”, “Masterchef” e “A Fazenda” apareceram entre os 10 temas preferidos da web.

Na TV fechada, o Prêmio Multishow, realizado em outubro, foi o que mais movimentou as redes. O último episódio de “Game of Thrones” foi o terceiro assunto mais comentado pela web, atrás somente da cobertura do Oscar. Rock in Rio e Globo de Ouro também foram destaques.

Já na categoria vídeos on demand só deu Netflix: dos 10 conteúdos mais comentados na web, todos eram da plataforma. O primeiro lugar ficou para “Stranger Things”, seguido por “La Casa de Papel”, “Black Mirror” e “Sex Education”.

Veja os 10 assuntos mais comentados da TV aberta em 2019:

1. Oscar 2019 (24/02)

2. Último capítulo de “A Dona do Pedaço” (22/11)

3. Final do Big Brother Brasil 19 (12/04)

4. Eliminação de Hana no BBB 19 (05/02)

5. Final do Masterchef Brasil (25/08)

6. Estreia do BBB 19 (15/o1)

7. Apuração do Carnaval RJ (06/03)

8. Eliminação de Vinicius no BBB 19 (22/01)

9. Estreia de A Fazenda 11 (17/09)

10. Desclassificação de Hariany no BBB 19 (11/04)

Veja os 10 assuntos mais comentados da TV paga em 2019:

1. Prêmio Multishow (29/10)

2. Oscar 2019 (24/02)

3. Último episódio de Game of Thrones (19/05)

4. Titi Muller pede Anitta no Rock in Rio (05/10)

5. A Batalha de Winterfell em GoT (28/04)

6. Penúltimo episódio de GoT (12/05)

7. Globo de Ouro (06/01)

8. American Music Awards (24/11)

9. Show de Iza e Alcione no Rock in Rio (29/09)

10. Show de Rihanna no lugar de Drake no Rock in Rio (27/09)

Veja os 9 assuntos mais comentados sobre vídeos on demand:

1. Stranger Things

2. La Casa de Papel

3. Black Mirror

4. Sex Education

5. Lucifer

6. Coisa Mais Linda

7. The OA

8. Atypical

9. Orange Is The New Black