Austin Butler, Zoë Kravitz e Matt Smith estrelam novo thriller de Darren Aronofsky

Inspirado no livro ‘Caught Stealing’, ‘Ladrões’ chega aos cinemas brasileiros no dia 28 de agosto

Divulgação Os atores Zoë Kravitz e Austin Butler em cena do filme 'Ladrões'



Darren Aronofsky, diretor de “Mãe” e “Réquiem Para um Sonho”, chega em breve com seu mais novo filme, “Ladrões”. Inspirado no livro “Caught Stealing”, de Charlie Huston, que também assina o roteiro do longa, a produção tira um elenco de peso, que inclui Austin Butler, Zoë Kravitz e Matt Smith. O filme estreia no dia 28 de agosto nos cinemas do Brasil.

Com selo Sony Pictures, o thriller acompanha Hank Thompson (Austin Butler), que era um fenômeno do beisebol no colégio, mas agora não pode mais jogar. Mesmo assim, o resto da sua vida vai bem. Ele tem uma namorada incrível (Zoë Kravitz), trabalha como barman em um bar em Nova York e seu time favorito está fazendo uma improvável corrida rumo ao título.

Quando seu vizinho, Russ (Matt Smith), pede que ele cuide de seu gato por alguns dias, Hank de repente se vê no meio de uma turma nada convencional de gângsteres ameaçadores. Todos querem algo dele, o problema é que ele não faz ideia do quê. Enquanto tenta escapar do cerco que se fecha cada vez mais, Hank vai precisar usar toda a sua esperteza para sobreviver tempo suficiente e descobrir o motivo.

Assista ao trailer