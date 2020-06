‘Ava’: Jessica Chastain é assassina letal em novo filme de ação; veja o trailer

Atriz reencontra diretor de ‘Histórias Cruzada’ em novo thriller de ação

Reprodução/YouTube Jessica Chastain aparece à lá John Wick em novo filme de ação com agentes especiais



Jessica Chastain trabalha novamente com o diretor Tate Taylor, de “Histórias Cruzadas”, no próximo longa do cineasta.

Recheado de ação, a atriz é a protagonista de “Ava”, que também tem em seu elenco Geena Davis, Colin Farrell, John Malkovich e Common.

O filme, que ganhou seu primeiro trailer na quarta-feira (24), apresenta uma agência especial que comanda operações ilegais, mas quando uma missão dá errado, a agente vivida por Chastain é abandonada à própria sorte e precisa lutar para sobreviver.

“Ava” ainda não ganhou data de estreia.

Assista ao trailer: