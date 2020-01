Artes conceituais mostram novos cenários de Pandora em ‘Avatar 2’

James Cameron participou, na última segunda-feira (6), da feira tecnológica CES e revelou aos presentes novas artes conceituais da tão aguardada sequência de “Avatar“.

As imagens também foram compartilhadas no perfil oficial do filme e mostra a expansão do universo criado por Cameron. “Você não irá somente retornar à Pandora – irá explorar novas partes do mundo”, diz a legenda das quatro artes conceituais.

Além de paisagens exuberantes, incluindo oceanos e ilhas, é possível ver os Na’vi em cima de Toruks. Após ser adiada algumas vezes, a previsão é que “Avatar 2” estreia em dezembro de 2021 nos cinemas.

Sam Worthington e Zoe Saldana, protagonistas do primeiro filme, retornam para ambas sequências – já que o terceiro filme está em produção juntamente com o segundo. Sigourney Weaver e Stephen Lang completam o elenco.

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.

Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ

— Avatar (@officialavatar) January 7, 2020