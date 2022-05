‘Avatar 2’ ganha primeiro trailer 13 anos após lançamento do filme original; assista

Após diversos atrasos, longa de James Cameron chega aos cinemas brasileiros ainda este ano

Reprodução/YouTube/20th Century Studios Brasil Primeiro trailer de 'Avatar 2' foi divulgado nesta segunda-feira, 9



A sequência do maior sucesso de bilheteria de todos os tempos finalmente ganhou seu primeiro trailer nesta segunda-feira, 9. “Avatar 2” está previsto para estrear no Brasil em 15 de dezembro, treze anos depois da estreia do primeiro longa. A sequência do filme de James Cameron, que recebeu o título de “Avatar: O Caminho das Águas” sofreu vários atrasos na sua produção e, segundo a Variety, as filmagens terminaram oficialmente em 2020 junto com as de “Avatar 3”, que está previsto para ser lançado em 2024. Boa parte do elenco do filme original segue na produção, incluindo Zoe Saldana como Neytiri, Sigourney Weaver em um novo papel e Sam Worthington como Jake Sully. “Avatar” voltou a ser o filme mais lucrativo da história (em venda de ingressos) após ser relançado ano passado na China. Ele ultrapassou “Vingadores: Ultimato”, que tinha roubado sua primeira posição no ranking, e atingiu uma receita global de mais de US$ 2,8 bilhões. Quando foi lançado, o filme passou meses em cartaz nos Estados Unidos em sucesso absoluto. Aqui no Brasil, “Avatar” foi um dos primeiros filmes a ser disponibilizado em várias salas de cinema em 3D. Assista ao trailer: