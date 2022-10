‘Avatar: O Caminho da Água’ terá mais de 3 horas de duração, diz site

Sequência direta do primeiro longa, filme de James Cameron tem estreia marcada para o dia 16 de dezembro

Reprodução/YouTube/20th Century Studios Brasil Primeiro trailer de Avatar 2 foi divulgado nesta segunda-feira, 9



A sequência do grande sucesso “Avatar“, “Avatar: O Caminho da Água” chega aos cinemas em 16 de dezembro deste ano. Sendo um dos longas mais esperados do ano, o filme deverá atrair milhões de espectadores para o cinema. Entretanto, o público terá que ter paciência para ver o filme inteiro, já que, segundo o site World Of Reel, o longa terá duração 3 horas e 10 minutos de duração. O longa de James Cameron trará o retorno de membros do elenco original, como Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver e Stephen Lang, além de adiçoes como Edie Falco, Kate Winslet e Jemaine Clement. Outras sequências do longa estão planejadas, mas dependem do desempenho financeiro de “Avatar: o Caminho da Água”. Caso aconteçam , o terceiro filme da franquia chegará em dezembro de 2024, com “Avatar 4” em 2025 e “Avatar 5” em 2028.