‘Aves de Rapina’ desliza em estreia, mas lidera bilheterias dos EUA

Divulgação A expectativa é que filme estrelado por Margot Robbie faturasse US$ 50 milhões em seu primeiro fim de semana nos Estados Unidos



“Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa” decepcionou em seu primeiro fim de semana em cartaz nos cinemas americanos ao faturar US$ 33,25 milhões de bilheteria total – a expectativa era arrecadar US$ 50 milhões.

A surpresa ficou por conta das críticas positivas que o filme estrelado por Margot Robbie têm recebido tanto de público quanto de crítica. O filme segue a vilã Arlequina após o rompimento com o Coringa de “Esquadrão Suicida”, vivido por Jared Leto.

O antecessor surpreendeu ao arrecadar US$ 133 milhões em sua estreia, apesar de ser detonado pelas críticas.

“Aves de Rapina” teve um orçamento de US$ 80 milhões e é esperado que supere a marca nas próximas semanas, já que não tem grandes concorrentes diretos. Globalmente, o longa faturou em seus primeiros dias US$ 48 milhões, mesmo com o impacto do coronavírus, que fez cinemas do sudeste asiático fecharem para evitar a aglomeração de pessoas.

“Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa” está em cartaz nos cinemas brasileiros.