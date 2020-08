‘Away’: Hilary Swank é astronauta em Marte na nova série da Netflix; veja o trailer

A série é inspirada no astronauta americano Scott Kelly e estreia no dia 4 de setembro

Diyah Pera/Netflix Hilary Swank em cena de 'Away'



A Netflix lançou nesta segunda-feira (10) o trailer da série “Away“, estrelada por Hilary Swank. A história gira em torno de uma astronauta que vai liderar uma missão para Marte, mas precisa tomar a difícil decisão de deixar na Terra o marido e a filha. A missão vai se tornando cada vez mais complexa quando a saudade da família aumenta. E o trailer mostra que a solidão e o isolamento no espaço vão mexer e muito com os astronautas. Assista ao vídeo abaixo:

Além da vencedora do Oscar Hilary Swank, “Away” tem no elenco Josh Charles, Talitha Bateman, Ato Essandoh, Mark Ivanir, Ray Panthaki e Vivian Wu. A série é inspirada em um artigo publicado pela revista Esquire em 2014 sobre a vida do astronauta americano Scott Kelly. Atualmente com 56 anos de idade, ele é um dos astronautas mais famosos do mundo e passou 560 dias no espaço em quatro viagens. Kelly estrelou o documentário “A Year in Space”, também disponível na Netflix, sobre uma viagem à Estação Espacial Internacional. A série “Away” estreia na Netflix em 4 de setembro.