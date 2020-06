‘Chernobyl’ lidera: Bafta 2020 anuncia indicados e cerimônia sem público

Divulgação/HBO Minissérie 'Chernobyl' recebeu 14 indicações e desponta como favorita ao Bafta 2020



A Academia Britânica de Artes de Cinema e Televisão (Bafta, na sigla em inglês) anunciou os indicados para a cerimônia de 2020, que foi confirmada para acontecer sem público e discursos ao vivo dos ganhadores.

Em nota, a Bafta comunicou que fará transmissão ao vivo da entrega de estatuetas no dia 31 de julho, mas que não terá a presença de atores, diretores e demais profissionais que tradicionalmente comparecem ao evento. Os indicados deverão gravar previamente seus discursos.

“Todos esses detalhes estão sendo elaborados, porque as regras de distanciamento social estão mudando. O que podemos dizer no momento é que haverá um programa em estúdio e estamos trabalhando nos participantes”, disse o presidente da Bafta, Krishnendu Majumdar.

A minissérie “Chernobyl” lidera o número de indicações com 14 no total, incluindo de Melhor Ator para Jared Harris. “Fleabag” e “The Crown” são outras produções em destaque.

Confira os indicados ao Bafta 2020:

Melhor atriz drama

Jodie Comer – Killing Eve

Glenda Jackson – Elizabeth is Missing

Suranne Jones – Gentleman Jack

Samantha Morton – I Am Kirsty

Melhor ator drama

Stephen Graham – The Virtues

Jared Harris – Chernobyl

Takehiro Hira – Giri/Haji

Callum Turner – The Capture

Melhor atriz coadjuvante drama

Naomi Ackie – The End of the F***ing World

Helen Behan – The Virtues

Helena Bonham Carter – The Crown

Jasmine Jobson – Top Boy

Melhor ator coadjuvante drama

Joe Absolom – A Confession

Josh O’Connor – The Crown

Will Sharpe – Giri/Haji

Stellan Skarsgard – Chernobyl

Melhor ator comédia

Jamie Demetriou – Stath Lets Flats

Ncuti Gatwa – Sex Education

Youssef Kerkour – Home

Guz Khan – Man Like Mobeen

Melhor atriz comédia

Sian Clifford – Fleabag

Gbemisola Ikumelo – Famalam

Sarah Kendall – Frayed

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

Série drama

The Crown – Netflix

The End Of The F***Ing World – Channel 4

Gentleman Jack – BBC One

Giri/Haji – BBC Two

Filme

Brexit: The Uncivil War – Channel 4

Elizabeth Is Missing – BBC One

The Left Behind – BBC Three

Responsible Child – BBC Two

Minissérie

A Confession – ITV

Chernobyl – Sky Atlantic

The Victim – BBC One

The Virtues – Channel 4

Série internacional

Euphoria – Sky Atlantic

Succession – Sky Atlantic

Unbelievable – Netflix

When They See Us – Netflix

Melhor comédia

Catastrophe – Channel 4

Derry Girls – Channel 4

Fleabag – BBC Three

Stath Lets Flats – Channel 4