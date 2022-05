Baixista do Red Hot Chili Peppers integra elenco da série ‘Obi-Wan Kenobi’

Flea faz um caçador de recompensas nos primeiros episódios da nova série de Star Wars

Reprodução/ Disney + Baixista faz papel de caçador de recompensas na nova série



A série derivada de Star Wars ‘Obi-Wan Kenobi‘, que estreou nesta sexta-feira, 27, no streaming Disney+ tem um grande conhecido dos fãs de rock. Flea, baixista do Red Hot Chili Peppers, aparece nos primeiros episódios da série como um caçador de recompensas. (cuidado com spoilers) Na trama, Flea é Vect Nakru, pela Terceira Irmã Reva (Moses Ingram) para sequestrar Leia Organa, a princesa Leia. A história se passa nove anos antes de Episódio IV:Uma Nova Esperança, filme lançado em 1977. Não é a primeira vez que o baixista aparece em produções cinematográficas. Ele já apareceu em ‘De Volta para o Futuro II e III’, ‘O Grande Lebowski’, ‘Ritmo de Fuga’, e outros.