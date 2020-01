Disney vai fazer versão live-action do clássico ‘Bambi’

Reprodução Bambi é mais um clássico da Disney que vai virar live-action



A Disney já decidiu qual será a próxima história a ganhar uma versão live-action: “Bambi”. De acordo com a Variety, a produção terá as roteiristas Geneva Robertson-Dworet (“Capitã Marvel”) e Lindsey Beer (“Sierra Burgess é uma Loser”).

O filme trará o mesmo estilo de computação gráfica realista de “O Rei Leão” para contar a história do cervo Bambi, que forma uma amizade com um coelho e gambá e lida com a morte de sua mãe pelas mãos de um caçador.

Desde “Alice no País das Maravilhas” (2010), o estúdio tem apostado em fazer remakes de seus clássicos animados. Somente neste ano, os cinemas receberão “Mulan”, “101 Dálmatas” e “Cruella”.

Além disso, o diretor Rob Marshall prepara “A Pequena Sereia” e Robert Zemeckis deve dirigir “Pinóquio”.