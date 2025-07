‘Banheira do Gugu’ está de volta: saiba como ‘luta’ de famosos por sabonete foi um fenômeno nos anos 90

Quadro estreou em 1994 no programa ‘Domingo legal’, sob apresentação de Gugu Liberato, e foi encerrado em 2000 após decisão do Ministério da Justiça

Reprodução/SBT Gugu Liberato apresentava quadro no programa Domingo Legal



A “Banheira do Gugu” está de volta. Na segunda-feira (14), o Programa do Ratinho, do SBT, trouxe de volta um dos quadros mais icônicos da televisão brasileira, que fez enorme sucesso nos anos 90 e foi fenômeno de audiência. Na atual edição, a atração estreou com a dançarina Mulher Melão (Renata Frisson) e o influenciador e modelo Yuri Bonotto, participante de A Fazenda 16, em 2024.

A “Banheira” estreou em 1994 no programa Domingo Legal, sob apresentação de Gugu Liberato. O quadro consistia em levar mulheres e homens famosos do momento para uma brincadeira: o apresentador jogava dez sabonetes e os convidados precisavam pegá-los dentro de uma banheira, enquanto musas e musos tentavam não deixar o oponente cumprir a missão final, os agarrando. Vencia quem pegava mais sabonetes. O quadro ficou extremamente famoso e, como consequência, cantores, como Belo e Pixote, participaram para realizar apresentações e lançamentos de músicas no momento. Além dos músicos, a atração levou fama para musas, por exemplo, Luiza Ambiel e Solange Gomes, ambas ex-Fazenda.

Todavia, a “Banheira do Gugu” entrou na mira da Justiça por ter cunhos sexuais. De acordo com o jornal A Folha de S.Paulo, a Justiça de Minas Gerais chegou a decretar o fim do quadro, mas o SBT conseguiu reverter a decisão ao mudar a classificação indicativa para 14 anos, o que obrigava a exibição do programa acontecer após às 21h.

Em 2000 a Banheira do Gugu chegou ao fim, quando o Ministério da Justiça apontou que o quadro desrespeitava a Portaria 796, que vetava partes íntimas em horários onde crianças assistem televisão.

