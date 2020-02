Neo e Trinity aparecem juntos no set de ‘Matrix 4’; assista

Reprodução Filme está previsto para chegar aos cinemas em maio de 2021



A produção de “Matrix 4” já está bastante adiantada e um vídeo de bastidores divulgado nesta semana dá a ideia do quanto.

No trecho de alguns segundos, vemos duas pessoas realizando acrobacias no ar típicas do futuro distópico do filme. A filmagem não deixa claro quais são os personagens em ação, mas certamente são dublês e não os atores realizando as cenas.

Veja o momento:

Lana Wachowski's fourth #TheMatrix film has begun filming, as captured in San Francisco.

Outro vídeo traz os protagonistas Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss juntos andando de moto no set. O momento revela que Trinity é a piloto enquanto Neo está sendo erguido por ela.

Confira:

Esta não são as primeiras imagens do set de “Matrix 4” que vazam para o público. Assim como os vídeos desta semana, imagens feitas em São Francisco, nos Estados Unidos, mostraram Keanu Reeves caracterizado como Neo.

Ainda sem sinopse oficial, o quarto filme da franquia iniciada no fim dos anos 90 terá o retorno dos protagonistas Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Novas adições incluem os atores Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Jessica Henwick e Neil Patrick Harris.

Lana Wachowski será novamente a diretora da sequência, além de assinar o roteiro ao lado de Aleksandar Hemon e David Mitchell. “Matrix 4” está previsto para chegar aos cinemas em 21 de maio de 2021.