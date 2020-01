‘BBB 20’ terá participantes ‘inscritos e convidados’; estreia é dia 21 de janeiro

Reprodução/Globo Tiago Leifert segue no comando do reality show



A Globo confirmou na segunda-feira (6) que a 20ª edição do “BBB” será formada por “um grupo de moradores formado por duas galeras, de várias tribos: inscritos e convidados”, diz o comunicado oficial do reality show.

Segundo o informe da Globo, o “BBB 20” terá “ícones e clássicos de temporadas antigas que se transformam e servem de inspiração para a nova edição em releituras de novas provas, monstros, na decoração da casa e em outras surpresas que relembram, ao longo de todo o confinamento.”

A nova temporada do “BBB” estreia no dia 21 de janeiro e segue com Tiago Leifert na apresentação do programa.