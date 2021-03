‘BBB 21’: Carla Diaz retorna à casa e decepciona ao se declarar para Arthur

Atriz entrou vestida dammy e ao revelar que estava de volta deixou muitos participantes preocupados

Reprodução/Globo/11.03.2021 Carla Diaz retornou ao 'BBB 21' e fez uma declaração a Arthur



Após ser eliminada em um paredão falso, Carla Diaz retornou à casa mais vigiada do Brasil na tarde desta quinta-feira, 11, vestida de dammy, conforme o público pediu. A sister entrou na casa, chamou os brothers no jardim e, sem entenderem o que estava acontecendo, todos seguiram a instrução do falso dammy. A atriz andou até o Big Fone, fingiu que estava atendendo uma ligação e, em seguida, virou para os participantes e tirou sua máscara. Todos ficaram em choque. A volta de Carla foi muito celebrada por Camilla de Lucas, João Luiz e Juliette, mas Gilberto, Sarah, Caio e Rodolffo demonstraram preocupação com a volta da sister. Vale lembrar que o cantor sertanejo foi quem indicou a atriz ao paredão.

A volta Carla foi tão aguardada pelo público que a Globoplay, plataforma de streaming da Globo, chegou a sair do ar para muitos usuários que queriam acompanhar tudo ao vivo. O problema é que muita gente se decepcionou com o fato da ex-Chiquititas mal voltar para o jogo e já se declarar para Arthur, seu affair na casa. Ajoelhada, a siste disse: “Arthur, você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo até a final desse programa?”. O crossfiteiro respondeu: “Partiu”. Em seguida, eles se beijaram. Um dos motivos que fez Carla ser eliminada é que o público queria que ela abrisse os olhos com Arthur, que costuma dar mais prioridade a Projota do que a atriz dentro do “BBB 21”, mas parece que o plano do público não deu certo e a hashtag “Caralh* Carla” está nos assuntos mais comentados do Twitter nessa quinta.

Não culpo ela por achar boa ideia voltar tudo com o Arthur pq ela NAO VIU NADA QUE COMPROMETE ELE MAS FOI A MELHOR VOLTA SIM, CARALHO CARLA DIAZ pic.twitter.com/PdNx7kCtuF — Little Beast (@mylittlwhatever) March 11, 2021

Caralho Carla, que SABOR!! QUE SABOR KKKKKKKKKKKKKKKKK O cool não passa um wi-fi Hahahahahahah#BBB21pic.twitter.com/t05TFmHxQx — Let 🌵 (@ianeletticia) March 11, 2021

Oh Pai, protege as sonsas, somos mtas.🤦🏻‍♀️

Carla tava arrasando tanto, aí ela vai e AJOELHOU pra Arthur: “você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo?” #BBB21 #RedeBBB TROUXA Caralho Carlapic.twitter.com/2lOgt3Vnr6 — Mikaela Lobos (@lobos_mikaela) March 11, 2021

Se você se acha trouxa, lembra do papel que a Carla tá passando em rede nacional. Mds Carla ,eu larguei a mão, não conte comigo para nada. Caralho Carla pic.twitter.com/d5bXm2ZI4H — Brendah Kom Trikru 🏳️‍🌈 (@SrtaBrends) March 11, 2021

Uma das cenas mais ridiculas da tv brasileira Caralho Carla pic.twitter.com/ppGMQxtt9Y — falomermo (@falomer08067074) March 11, 2021