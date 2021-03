‘BBB 21’: Festa teve selinho quádruplo, choro e desabafo de Carla Diaz com João

Brincadeira entre Sarah, Fiuk, Juliette e Gilberto deixou Thaís morrendo de ciúme de músico

Reprodução Carla desabafou com João sobre relação com Arthur



A festa C&A na noite desta sexta-feira, 05, agitou a casa do BBB 21 e, o que começou com diversão e muito funk, acabou em choro. Os brothers curtiram um show do DJ Pedro Sampaio com as cantoras Lexa e Luísa Sonza, e Pocah foi a dona da pista. Na madrugada, durante uma música de Cássio Eller, Sarah, Fiuk, Juliette e Gilberto deram um ‘selinho quádruplo’ que deixou Thaís desconfortável. Em conversa com Viih Tube, a cirurgiã-dentista reclamou da atitude de Fiuk e ouviu um “Não cabe a você decidir o que ele quer fazer”. Ainda na festa, Arthur e Juliette tiveram uma conversa franca sobre as atitudes do brother. A advogada disse que ninguém conseguiria ficar jogando o tempo todo, que isso cansa. “Errar, acertar, corrigir e errar de novo. Eu nunca fiz isso [me achar esperto]. No momento que eu me vi sozinho eu tentei me fazer de forte, mas não foi por mal”, disse Arthur. Juliette rebateu e fez o crossfiteiro chorar. “Você é forte. Ser forte não significa ser frio, ser calculista. Ser forte é superar as divergências, as situações”.

Já no final da festa, Carla Diaz desabafou com João na cozinha do VIP sobre sua relação com Arthur. “To sentindo muita coisa. Eu preciso entender muita coisa. As pessoas mudam muito rápido e isso tá me deixando maluca, me dói. Essa semana tá muito difícil pra mim. Essa festa foi ótima, consegui dar uma aliviada. Mas aconteceu uma coisa que, não estou entendendo mais nada”, disse a atriz. Questionada sobre o que teria acontecido, Carla contou. “As vezes ele fala que é uma fase, que é um problema com ele e não comigo, mas nem tava me olhando agora. Ele começou a falar que ele estava se sentindo culpado porque todo mundo se afastou de mim e eu disse que a culpa não é dele, mas acho que isso aconteceu um pouco. Só que não me arrependo porque estava feliz”, completou. O professor tentou consolar a amiga, que depois foi para o quarto.