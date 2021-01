‘BBB 21’: Karol Conká é acusada de xenofobia após falar do jeito de Juliette

Ex-BBB Flayslane saiu em defesa da paraibana e Wesley Safadão fez postagem dizendo que tem ‘orgulho do Nordeste’

Reprodução/Globo Karol Conká fez um comentário sobre Juliette que está gerando uma repercussão negativa



A cantora Karol Conká está sendo acusada de xenofobia nas redes sociais após falar nesta sexta-feira, 29, sobre o jeito da paraibana Juliette, que logo no primeiro dia do “BBB 21” recebeu do público o título de “emocionada”. Assim que entrou na casa, a advogada avisou que é tagarela e tem mania de falar alto. Em um papo com Sarah e Thaís, Karol falou que ela é da capital do Paraná, mas não usava isso para justificar o seu jeito de ser. “Eu sou de Curitiba, é uma cidade muito reservadinha. Por mais que eu sou artista e rodo o mundo, eu tenho meus costumes. Eu tenho muita educação para falar com as pessoas, eu tenho meu jeito brincalhão, mas reparem que eu não invado [o espaço do outro], não desrespeito, não falo pegando nas pessoas. Eu acho estranho, mas essa pessoa [Juliette] falou que não faz por mal”, afirmou a cantora.

Nas redes sociais, muitas pessoas estão dizendo que o discurso de Karol foi xenofóbico, dando a entender que Juliette não era educada por ser da Paraíba, no Nordeste brasileiro. A palavra “xenofobia”, inclusive, está nos assuntos mais comentados do Twitter nessa sexta. “Nojo desse papo de discriminação com a cultura do Nordeste, me dá ânsia de tanto nojo, nós somos calorosos, gostamos do contato, somos expressivos, somos alegres e espalhafatosos sim, mas isso não significa que no nosso lugar a gente não aprende a ter educação e respeito. É constante a chacota com os nordestinos principalmente paraibanos, fazem pouco caso, não nos levam a sério, não nos respeitam, se sentem superiores a nós, mais educados, mais inteligentes, mais capacitados. Eu não vou ficar calada enquanto a perseguição com o paraibano se repete”, escreveu a ex-BBB Flayslane no Twitter. Sem citar Karol ou o “BBB 21”, o cantor Wesley Safadão fez uma postagem que foi vista como uma indireta para a sister: “Tenho muito orgulho do meu Nordeste”. Veja a repercussão:

Karol “eu sou de Curitiba.. eu tenho muita educação.” Péssima pic.twitter.com/zNOrUwj9hb — Eu Grito Sim! (@EuGritoSim) January 29, 2021

Nojo desse papo de discriminação com a cultura do nordeste, me dá ânsia de tanto nojo, nós somos calorosos, gostamos do contato, somos expressivos, somos alegres e espalhafatosos sim, mas isso não significa que no nosso lugar a gente não aprende a ter educação e respeito. — FLAY | Ouça #DoisVagabundos (@flaayoficial) January 29, 2021

Tenho muito orgulho do meu Nordeste ❤️ — Wesley Safadão (@WesleySafadao) January 29, 2021

https://twitter.com/Sarahlgama/status/1355229605070839813

Caraí, Karol! Xenofobia pura essa sua fala. Pode até não ser o que você queria dizer, mas como uma mulher tão viajada, você deveria ver que certas palavras são sim preconceito! Poxa, decepção. — ᴮᴱMonalisa⁷ | 💜 (@Monalisa_Paiva) January 29, 2021