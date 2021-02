‘BBB 21’: Rodolffo é acusado de homofobia pelo público após atitudes com Gilberto

Cantor criticou o jeito de Gil e o doutorando percebeu que ele não fica no mesmo ambiente que ele

Reprodução/Globo Rodolffo está sendo visto como homofóbico pela forma como trata Gilberto



Rodolffo tem se mantido longe de brigas no “BBB 21”, mas suas atitudes com Gilberto não estão passando despercebidas pelo público e nesta terça-feira, 9, a tag “homofóbico” está entre os assuntos mais comentados do Twitter. As acusações de homofobia começaram a ganhar força nas redes sociais após Gil, que é homossexual, notar que o sertanejo nunca fica no mesmo ambiente que ele. “Rodolffo, toda vez que eu estou em um lugar, ele sai. Toda vez que eu estou em um ambiente o Rodolffo sai. Sempre. Só não entendo o porquê até hoje”, comentou Gil após o cantor sair de uma conversa em que estavam ele e Arcrebiano. “É, eu percebi isso aí, mas fica de boa, relaxa”, aconselhou Bil. “Não sei o que fiz com ele, queria saber, mas está de boa”, disse o doutorando em economia.

Após esse episódio, começaram a circular outros vídeos nas redes sociais em que Rodolffo teria tido atitudes preconceituosas. “Gilberto com aquela ‘boberaiada’ dele o tempo inteiro, forçando a barra, com gritinho, com dancinha, já está chato. Eu não consigo rir daquilo mais, acabou a graça para mim”, disse o cantor para alguns brothers. Ele também chegou a chamar a atenção de Gilberto e Lucas Penteado depois que os participantes trocaram beijos na festa. “Vocês que fiquem de tititi aqui [no quarto] para vocês verem, viu?”, disse o cantor para os seus adversários no jogo. Rodolffo também teria dado coração para todos no Queridômetro, menos para Gil, que recebeu uma carinha sorrindo. Nas redes sociais, o ex-marido de Rafa Kalimann está sendo muito criticado por essas atitudes.

Só quem já viveu isso na pele pode falar que o Rodolffo está sendo homofóbico sim. #BBB21 pic.twitter.com/8sy2g6TYJl — tô MT BBBMATICAH (@lalasa32) February 9, 2021

Descobriram agora que Rodolfo é homofóbico?! Ohhh — Paulo Coquito (@paulo_coquito) February 9, 2021

E no fim vai rolar o típico: “eu homofóbico? Tenho até amigos q são” — rain (@rainaraam) February 9, 2021