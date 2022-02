‘BBB 22’: Após darem beijão em festa, Eliezer decide votar em Natália

Empresário disse que se sente na mira da sister porque deixou claro que ela é sua opção de voto

Reprodução/Globo Eliezer disse que Natália é sua opção de voto mesmo após beijar a sister



A formação do próximo paredão do “BBB 22” acontece no domingo, 13, e os brothers já estão pensando nas suas possibilidades de voto. Ao ouvir Brunna Gonçalves, Maria e Eslovênia falando sobre a votação, Eliezer disse que se sente na mira de Natália, mesmo depois deles terem se beijado na festa da líder Jade Picon. “Se a Natália for [ao paredão] e tiver um contragolpe da casa, eu vou”, comentou o brother. “Pode ser, porém, ela é uma caixinha de surpresa”, sinalizou Maria. O empresário explicou que está com essa sensação porque foi sincero com a design de unhas ao falar com ela sobre sua intenção de voto. “Eu já deixei muito claro que ela é minha opção. Acho que ninguém da casa deixou claro assim como deixei para ela. Mesmo depois de ontem [festa do líder]”, contou Eli. Após os beijos que deu em Natália, o empresário confessou a Vyni que estava se sentindo mal porque a sister era sua primeira opção de voto. O bacharel em direito disse que uma coisa não tinha nada a ver com a outra.