‘BBB 22’: Arthur retorna à casa vestido de coelhinho; PA chora e ‘comadres’ ficam abaladas

Ator participou de um paredão falso e deixou o Quarto Secreto nesta quinta-feira, 7; atitude de Paulo André ao rever o amigo chamou a atenção do público

Reprodução/Globo Arthur Aguiar apareceu na casa vestido de coelhinho da Páscoa



Eliminado em um paredão falso, Arthur Aguiar deixou o Quarto Secreto e retornou à casa do “BBB 22” na tarde desta quinta-feira, 7, vestido de coelhinho da Páscoa. Para os brothers não desconfiarem, a produção do programa disponibilizou na despensa ovos de chocolate, algo que empolgou os participantes. Pouco depois, Arthur apareceu com a fantasia no jardim da casa. Os brothers foram até o coelhinho pegar os chocolates que estavam na cesta e o agradeceram. Quando ele tirou a fantasia, Paulo André não escondeu sua felicidade, pulou em cima do ator e começou a gritar e chorar. Douglas Silva também celebrou e deu um abraço em Arthur. Já Linn da Quebrada, Natália e Jessilane não abraçaram o brother e também não demonstraram empolgação com seu retorno. As “comadres” ficaram visivelmente chocadas e abaladas com o retorno de Arthur. “Obrigado, Brasil”, gritou o ator. “Passada”, afirmou Lina. PA agradeceu o público e começou a chorar. A volta de Arthur será mais um indicativo para os brothers que ele é um dos favoritos do público. Veja como foi o retorno e a reação do público:

