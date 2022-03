‘BBB 22’: Arthur Aguiar vence a prova do líder; Gustavo é indicado ao paredão pelos eliminados

Ator venceu a prova ao lado de Lucas, que ficou com R$ 10 mil

Reprodução/Instagram Arthur venceu prova em dupla com Lucas



A Prova do Líder desta quinta-feira, 17, no Big Brother Brasil 2022 teve patrocínio da Amstel e foi realizada em dupla. Em 2 minutos, os brothers precisavam pegar bolinhas em uma piscina, passar para o companheiro do outro lado do muro que tinha que subir uma rampa e jogar dentro de uma garrafa. Quem colocasse mais bolinhas em menor tempo avançava para a final. Na primeira bateria, os vencedores foram Lucas e Arthur. Na segunda bateria, Pedro Scooby e Eliezer avançaram para a final. No embate decisivo, Arthur e Lucas conseguiram mais bolinhas e venceram. Os dois decidiram que Arthur Aguiar ficaria com a liderança e Lucas ficou com os R$ 10 mil. O VIP do ator contou com Lucas, PA, Scooby e Douglas.

Gustavo está no paredão

Na dinâmica com os ex-brothers, eles precisavam escolher entre Eslovênia, Gustavo, Linna e Natália quem iria ao paredão, lembrando que eles foram os piores da prova do líder nesta quinta. Os eliminados escolheram Gustavo com seis votos contra um em Eslovênia.

👑 Prova do Líder #BBB22:

Em caso de empate no número total de bolas, nós temos um critério de desempate: 🔴; ⚫; ⚪#RedeBBB pic.twitter.com/o4eUWqN5P5 — Big Brother Brasil (@bbb) March 18, 2022