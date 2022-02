‘BBB 22’: Arthur vence Prova do Anjo e dá monstro para Laís e Larissa

Ator disputou o colar com Linn da Quebrada, que estava empatada com ele em um jogo de tabuleiro

Reprodução/Globo Arthur Aguiar venceu a Prova do Anjo no 'BBB 22'



Arthur Aguiar venceu a prova que aconteceu neste sábado, 19, no “BBB 22” e é o novo anjo da casa. Após vencer a disputa, ele deu o castigo do monstro para Laís e Larissa. A dinâmica foi um jogo de tabuleiro e o apresentador Tadeu Schmidt foi quem explicou as regras: “Existem duas maneiras de avançar no jogo: de acordo com o dado e de acordo com o tabuleiro. A cada jogada você pode fazer no máximo dois movimentos: o movimento indicado pelo dado, e o movimento indicado pelo tabuleiro. Se o tabuleiro mandar avançar duas casas, você avança e cai numa casa que manda avançar mais três, por exemplo, só vale o primeiro comando. Então você anda o que o dado mandar, e o que o tabuleiro mandar. Apenas uma vez”. Depois sete rodadas, a disputa ficou entre o ator e Linn da Quebrada, mas Arthur tirou três ao jogar o dado e conseguiu chegar ao fim do jogo primeiro. Ele ficou muito emocionado e recebeu apoio de Tiago Abravanel.