‘BBB 22’: Depois de 22h, Lucas vence prova do líder no sorteio

Eliezer, vetado da prova, eliminou Paulo André e Natália da disputa e entregou a eliminação para o estudante de medicina

Reprodução/ TV Globo Lucas venceu a prova da resistência



Lucas é o novo líder do Big Brother Brasil 2022. O estudante de medicina ficou 22h na prova de resistência ao lado de Paulo André e Natália. Por regra do BBB revelada por Tadeu Schmidt na quinta-feira, 11, os últimos que ficassem na prova até o horário do programa desta sexta-feira seriam sorteados para decretar o vencedor. Na casa, Eliezer (que foi vetado da prova) sorteou PA e Natália para saírem e Lucas venceu. Ele levou R$ 20 mil em compras na Americanas, assim como todos os que finalizaram a prova. Na escolha de VIP, o ‘Barão da Piscadinha’ chamou Eslovênia, Natália, Linn da Quebrada e Jessilane, a primeira vez que ela é escolhida.