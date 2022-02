‘BBB 22’: DG aperta botão no jardim e participantes da Casa de Vidro são revelados; assista

Gustavo e Larissa já interagiram com os brothers e deram a entender que eles estão ‘flopados’

Reprodução/Globo Larissa e Gustavo estão na Casa de Vidro e podem entrar no 'BBB 22'



Os participantes do “BBB 22” foram surpreendidos nesta sexta-feira, 11, ao descobrirem que dois novos participantes podem entrar na casa mais vigiada do Brasil. Gustavo e Larissa já estão na Casa de Vidro, improvisada na academia, e os participantes descobriram a novidade quando Douglas Silva apertou um botão misterioso que foi colocado no jardim. “Tem gente, estou chocada. O que está acontecendo?”, comentou Bárbara ao ver os novos participantes. Douglas correu para chamar o restante da casa para ver a novidade. Os brothers perguntaram aos integrantes da Casa de Vidro se esta edição estava flopada e, dando a entender que sim, Gustavo respondeu: “O que vocês acham?”.

Outro momento que chamou atenção foi a reação de Eslovênia ao ver Larissa, ao que tudo indica elas já se conheciam aqui fora. Maria não demonstrou empolgação com os novos participantes e não interagiu. Gustavo e Larissa ficarão na casa de vidro até domingo, 13, e o público vai decidir se eles entram ou não na casa. Vale ressaltar que ou entram os dois ou não entra nenhum. O intuito da Casa de Vidro é tentar agitar a atual edição, que tem sido criticada pela falta de conflitos, sendo chamado nas redes sociais de “BBB do amor” e Disney.

👀 A reação dos meus brothers vendo a Casa de Vidro 👀 #BBB22 pic.twitter.com/BQg3PuppB8 — TV Globo 🥀 (@tvglobo) February 11, 2022

Larissa e Eslovénia da casa de vidro se conhecem 🤔aquele dilema dos pipocas gourmet que já se trombaram. Boninho busca esse povo por agência? #bbb22 pic.twitter.com/AsR8JviHqL — Luan Porkinho (@luanporkin) February 11, 2022