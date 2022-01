‘BBB 22’: Douglas Silva e Arthur Aguiar vencem prova de imunidade

Dupla de atores também ganhou R$ 10 mil em atividade do PicPay

Reprodução/ TV Globo Prova do BBB para a imunidade do time camarote



Depois de ter o time completo, o Time Camarote do Big Brother Brasil 2022 fez sua primeira prova da edição. Nesta quinta-feira, 20, os brothers se dividiram em duplas em busca de imunidade e R$ 10 mil. A dinâmica funciona assim: cada participante precisava jogar quadradinhos de QR Code por buracos e acertar o espaço do PicPay. A dupla que mais acertasse os locais, pontuava e ao final quem mais pontuava levava a prova. Os melhores na prova foram as duplas Douglas Silva e Arthur Aguiar, e Thiago e Linn da Quebrada. No fim, quem venceu foram os atores Douglas e Arthur.