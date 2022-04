‘BBB 22’: Falso eliminado poderá pela primeira vez controlar a casa; entenda

Participante mais votado irá para o quarto secreto e terá a chance de tirar a paz de quem segue no jogo

Reprodução/Globo Tadeu Schmidt explicou como vai funcionar o quarto secreto nesta edição do 'BBB 22'



O paredão falso do “BBB 22” já está formado e quatro brothers estão na disputa para viver essa experiência inédita, isso porque pela primeira vez o falso eliminado poderá controlar o que acontece na casa mais vigiada do Brasil. Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada são os brothers que estão no paredão formado no último domingo, 3, após a eliminação de Eslovênia, que deixou a casa com mais de 80% dos votos. O apresentador Tadeu Schmidt explicou que o falso eliminado poderá mexer com ânimos da casa, pois poderá cortar a água dos brothers, acordar eles a qualquer momento, trancar todos no jardim ou dentro da casa e, o maior pavor dos confinados, colocar todo mundo na xepa – incluindo o líder Paulo André.

O que não ficou claro é se o falso eliminado poderá ouvir os que os participantes estão falando lá na casa. No “BBB 21”, a atriz Carla Diaz foi quem participou de um paredão falso e, no caso dela, a TV só saia do mudo quando ela usava um dos seis cards que estavam disponíveis no quarto secreto. No resultado parcial da enquete feita pela Jovem Pan, Arthur é quem deve ser o falso eliminado desta edição do reality, porém muitas pessoas, incluindo as ex-BBB’s Brunna Gonçalves e Eslovênia, estão torcendo para que o eliminado seja Gustavo, pois acreditam que ele não terá dó de usar os poderes para provocar os brothers e tirar a paz da casa.