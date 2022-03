‘BBB 22’: Laís é eliminada com 91,25% dos votos

Douglas Silva teve 4,48% dos votos e Eliezer apenas 4,27%, quase ‘empatando’ na porcentagem

Divulgação/Globo Laís é a nona eliminada do BBB 22



O nono paredão do Big Brother Brasil 2022 foi definido nesta terça-feira, 22. Douglas Silva, Eliezer e Laís decidiram o top 11 da casa: Laís foi indicada pelo líder Arthur Aguiar, como contragolpe a médica puxou o ator. Eliezer foi o mais votado da casa com seis votos. No discurso da eliminação, Tadeu enfatizou as ‘eliminações do Lollipop’, mas outro membro do quarto deixou o reality. Laís foi a eliminada da vez com 91,25% dos votos. Douglas teve 4,48% dos votos e Eliezer apenas 4,27%. Na conversa com Tadeu, a médica comentou o fato de ser a sexta lollipoper a ser eliminada. “Não consigo entender o que tá acontecendo. Estou perdida e quero saber se é o quarto ou a pessoa”, disse em risadas. “Eu fui eu o tempo inteiro, tentei ganhar as provas o tempo inteiro, mas estou feliz com a minha trajetória”, comentou Laís.