BBB 22: Maria tem reação inusitada ao descobrir beijo escondido entre Natália e Eliezer

Apesar do envolvimento com o brother, cantora disse não ver problema na situação; troca de carícias aconteceu durante a Festa do Líder de Jade Picon

Reprodução/Rede Globo Eliezer foi repreendido por Vinícius e por Maria por ter beijado Natália enquanto está com herpes na boca



A Festa do Líder de Jade Picon no “BBB 22” formou um casal inusitado: Natália e Eliezer. Durante o Jogo da Discórdia da última segunda-feira, 7, os brothers trocaram farpas e discutiram no ao vivo. Tudo começou depois de Eli atribuir o adjetivo “duas caras” à design de sobrancelhas. “Na minha frente ela me trata super bem, me abraça, temos super trocas. (…) Ainda assim, em um primeiro momento, o voto dela seria em mim, então estou sem entender. A sensação que eu tenho é que ela me abraça com uma faca nas costas”, desabafou o carioca, que citou as desavenças de Natália com Scooby e Eslovênia para endossar que a sister teria, em sua visão, outras opções de voto antes dele. “Tu, toda a oportunidade que tu tem no jogo de me cortar das coisas, você corta. Você é uma pessoa que eu achei que estaria no meu lado”, respondeu Natália.

A desavença, no entanto, não impediu que os brothers curtissem o clima que surgiu durante a madrugada desta quinta-feira, 10. Os dois estavam no quarto Grunge, acompanhados de Vinícius e Jessilane, quando a sister tomou a iniciativa. O casal e os presentes acabaram caindo no riso com a situação. “Vixe, agora o Brasil inteiro sabe. Ai, que merd*, por que eu fiquei aqui? Agora eu sou cúmplice! Deveria ter ido embora”, exclamou a professora de Biologia. “Cena que eu não queria ter visto”, completou Vyni. “Gente, não tem como beijar com vocês por perto”, afirmou Natália, aos risos. Apesar de se divertir no momento, logo em seguida Eliezer confessou estar arrependido do beijo. Isso porque o designer fica frequentemente com outra confinada, Maria. Os dois, inclusive, chegaram a relações sexuais na casa.

O engenheiro ainda contou para Vyni que Natália era a sua primeira opção de voto para a formação de paredão no domingo, 13. “Eita, que fogo do rabo da peste que tu tem. Não pode ver uma língua, não? Tu com a boca toda cheia de ferida ainda vai beijar o povo”, repreendeu o bacherel em direito. Com a consciência pesada, Eliezer decidiu chamar a atriz para conversar no quarto Lollipop. “Aqui nesse lugar tem muita coisa acumulada, amigo. Várias vezes já foi dado uma deixa, não tem nada de errado ter acontecido. Eu fico mais preocupada por você estar com herpes e ela não ter ligado para isso”, apontou Maria, fazendo Eli cair na risada. “Qualquer coisa assim, eu não acho problema nenhum vocês terem feito. São duas pessoas solteiras”, completou a cantora. O vírus da herpes é transmitido pelo contato direto pelas lesões ativas ou por meio da mucosa, sendo o beijo uma das formas de contágio.

Natália e Eliezer se beijam pic.twitter.com/MjjjKBlVUG — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) February 10, 2022