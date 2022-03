‘BBB 22’: Prova de resistência ultrapassa 13 horas; veja quem já desistiu

Eliezer foi o único que não disputou a prova, pois foi vetado; Pedro Scooby foi o primeiro a desistir

A Prova do Líder desta semana é de resistência e a disputa já dura mais de 13 horas. Para conseguir a tão sonhada liderança, os brothers do “BBB 22” tiveram que passar a madrugada em pé em cima de uma estrutura que fica rodando. Para tornar o desafio mais incômodo, eles estão usando uma fantasia. Eliezer foi o último que não participou da prova, pois foi vetado por Pedro Scooby, que ganhou esse poder por vencer a Prova do Líder na semana passada. “A regra da prova é simples: é uma prova de resistência, vocês devem resistir. O carrossel vai começar a girar e vocês devem permanecer o tempo todo em suas posições, presos ao equipamento de segurança”, explicou o apresentador Tadeu Schmidt. O primeiro a desistir foi Scooby, ele já tinha falado no programa ao vivo que consumiu bebida alcoólica na festa de quarta-feira, 9, e não estava disposto para uma prova de resistência. Ele deixou a disputa em menos de seis horas de prova. O segundo a perder a chance de se tornar o novo líder foi Vyni, que ficou no Provódromo por cerca de oito horas. Gustavo desistiu logo em seguida, mas incentivou Laís, com quem vive um affair no jogo, a continuar firme na disputa. Jessilane foi a quarta participante a deixar a prova.

