‘BBB 22’: Prova do Líder ultrapassa 9 horas e tem desistência; veja quem já saiu

Gustavo foi o primeiro participante a deixar a disputa, que desta vez não tem tempo para acabar

Reprodução/Globo Na Prova do Líder, brothers precisam resistir agarrados a um batom gigante



A Prova do Líder segue a todo vapor no “BBB 22” e apenas um brother desistiu da disputa, que já dura mais de nove horas. Gustavo foi o primeiro a soltar o batom e se jogar na piscina de espumas. “Não dá mais não”, afirmou o paranaense. A saída do brother surpreendeu os outros participantes. Pedro Scooby e Paulo André, que estavam ao lado de Gustavo no Provódromo, disseram: “Valeu, Gustavão”. Já os participantes que não estavam próximos de Gustavo quiseram saber se ele desistiu ou se tinha escorregado da estrutura, ele mesmo explicou: “Estou com necessidades fisiológicas”. O segundo a deixar a prova foi o ator Arthur Aguiar, que foi desclassificado por apoiar o joelho em uma base de acrílico. A prova, que desta vez não tem tempo estimado de duração, ou seja, só será encerrada quando de fato só sobrar uma pessoa, funciona da seguinte forma: cada brother tem que ficar abraçado a um batom gigante que de tempos em tempos é inclinado em direção a uma piscina de espumas. Além disso, durante a prova há “chuva”, calor e vento forte, tudo para desestabilizar os participantes. Quem vencer a disputa vai ganhar a liderança e um prêmio em dinheiro.

Continuam na disputa: