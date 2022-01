‘BBB 22’: Rodrigo troca nome de patrocinador durante almoço do Anjo

Gerente comercial escolheu Natália, Laís e Vinícius como companhias para a refeição; erro do participante colocou nome das marcas entre os assuntos mais comentados do Twitter

Reprodução/GShow Rodrigo também chamou a atenção dos internautas por não ter se emocionado com a homenagem



Rodrigo escolheu Natália, Laís e Vinícius como companhias para o primeiro almoço especial do Anjo do “BBB 22“. Além da refeição, patrocinada pela 99, o gerente comercial também recebeu um vídeo da família. Porém, diferente do esperado, Rodrigo não esboçou emoção ao ver o irmão caçula, um primo e uma amiga. “Pessoal todo emocionado com a família do Rodrigo, menos ele”, apontou um internauta. O confinado, no entanto, já revelou ter tido uma relação conturbada com os pais. Seu pai, inclusive, faleceu em 2012, quando os dois estavam se aproximando. Mas não foi a falta de emoção que mais chamou a atenção dos telespectadores, mas, sim, o erro de Rodrigo. Ao chegar no almoço, o paulista exclamou: “Vamos pegar nosso Uber já”. Imediatamente, o gerente colocou as mãos no rosto e se corrigiu. A “mancada” do Anjo foi comentada pela própria marca nas redes sociais. “Quando você chega junto, leva o boy para almoçar e ele te chama pelo nome da outra”, ironizou a 99. O erro do participante acabou colocando o nome das marcas entre os assuntos mais comentados do Twitter

O Rodrigo indo marcar reunião com a 99 pra perguntar se chamar a empresa de UBER é ofensivo. #BBB22 pic.twitter.com/UnjtW1lspQ — Ozi (@ozioliveira2) January 23, 2022