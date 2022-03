‘BBB 22’: Vyni é o oitavo eliminado com 55,87% dos votos

Gustavo foi o segundo mais votado com 39,51% e o surfista Scooby recebeu apenas 4,62%

Reprodução/Globo Vyni foi o oitavo eliminado do BBB 22



O Big Brother Brasil 2022 teve seu oitavo eliminado. Na noite desta terça-feira, 15, o paredão entre Gustavo, Pedro Scooby e Vyni deixou a casa com apenas 15 participantes. Em uma votação com mais de 200 mil votos por minuto, o escolhido pelo público para deixar o reality show foi o influenciador cearense com 55,87% dos votos. O segundo mais votado foi Gustavo, com 39,51% e o surfista Scooby recebeu apenas 4,62% do total de mais de 73 milhões de votos. Vyni é mais um dos integrantes do Lollipop a deixar a edição. Na despedida, o influencer chorou muito ao dar tchau para Eliezer, seu grande aliado.