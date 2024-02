‘BBB 24’: Deniziane revela arrependimento por término com Matteus: ‘Deveria ter me entregado’

Sister foi eliminada na terça-feira, 20, em paredão contra o ex-parceiro e a colega Fernanda

Reprodução / Globoplay Ex-participante do BBB 24, Deniziane, lamenta não ter se entregado totalmente ao romance com Matteus dentro da casa



A eliminada da semana do ‘BBB 24‘, a fisioterapeuta Deniziane revelou sua frustração por ter terminado o relacionamento com Matteus dentro do reality show. Em conversa após sua elimina na terça-feira, 20, durante o “Bate-Papo BBB“, ela admitiu que o término foi uma decepção para ela: “Eu deveria ter me entregado, de fato, ao que eu queria no meu coração”, reconheceu a mineira, que negou qualquer motivação pela mudança de visual do parceiro. “Eu imaginei que pudessem interpretar dessa maneira. Só que, quando eu comecei o relacionamento com o Matteus, falei o tempo todo que não queria um relacionamento. Alguns dias antes, eu já estava chorando”, desabafou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A ex-BBB também compartilhou que as idas e vindas no relacionamento foram resultado de sua luta interna contra se entregar completamente. Deniziane ressaltou que, se estivesse fora do programa, teria se permitido viver o romance sem as pressões do jogo, pois entrou no reality determinada a não se envolver emocionalmente. Se fosse aqui fora, eu iria me entregar e viver aquilo sem a pressão do jogo. Porque eu entrei bitolada para não me relacionar. Acho que se tivesse entrado pensando ‘se acontecer, vou me entregar’, tudo bem”, concluiu. Deniziane foi eliminada no paredão contra o próprio Matteus e a colega Fernanda.

*Reportagem produzida com auxílio de IA