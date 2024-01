‘BBB 24’: Falta de acessibilidade na prova do líder revolta internautas: ‘Desconfortável assistir’

Telespectadores presenciaram o medalhista paralímpico Vinicius Rodrigues tendo que remover sua prótese na perna esquerda para completar um circuito de obstáculos

A falta de acessibilidade na primeira prova do líder do “BBB 24“ causou indignação entre o público do programa, que utilizou as redes sociais para protestar. Durante a transmissão ao vivo da Globo na noite de segunda-feira, 8, os telespectadores presenciaram o medalhista paralímpico Vinicius Rodrigues tendo que remover sua prótese na perna esquerda para completar um circuito de obstáculos. Essa situação prejudicou o desempenho do participante, que detém o recorde mundial dos 100 metros rasos da classe T63 para amputados de perna acima do joelho. Em publicação no Twitter, o influenciador Ivan Baron ressaltou a importância de equidade na competição para que a deficiência do participante não se torne um obstáculo em seu jogo. “O erro foi ao vivo e o Tadeu ainda tentou disfarçar. Vamos ficar vigilantes para que nas próximas, não se repita. (…) O Vini não é coitadinho e não merece ser campeão por causa disso. Só queremos respeito e equidade na competição”, escreveu.

O circuito da prova, considerado capacitista pelos internautas, consistia em quatro etapas que deveriam ser concluídas dentro do tempo estipulado pela produção. A primeira etapa envolvia a queda em uma piscina de bolinhas. Na segunda parte, os participantes precisavam sair dessa mesma piscina utilizando uma escada, e foi nesse momento que ocorreu o episódio com o paratleta. Na terceira etapa, os jogadores deveriam rastejar por uma trincheira com tinta verde. Após essa saga, eles apertavam um botão para confirmar a conclusão do circuito. Durante a prova, os participantes reclamaram que o cenário estava escorregadio devido ao líquido esverdeado presente no circuito, enquanto o paratleta Vinicius Rodrigues comentou que sua perna não poderia molhar. Minutos depois, a produção do programa permitiu que o participante trocasse a prótese por uma que pudesse molhar. Ele substituiu o membro adaptado e se desculpou com os demais competidores.

EU AVISEI! Na 1ª prova do líder não pensaram em acessibilidade e o Vinicius já foi prejudicado. Não queremos privilégios para ele, mas é preciso ter EQUIDADE na competição para que sua deficiência não seja algo que atrapalhe seu jogo! pic.twitter.com/u4xvbiRc1i — Ivan Baron 🦯 (@ivanbaron) January 9, 2024

eles pondo PCDs em provas com 0% de acessibilidade é foda né amigos — briony. (@acabouchorsre) January 9, 2024

foi desconfortável assistir isso aqui, se chamaram um participante que precisa de acessibilidade as provas precisam ser feitas pensando na equidade de todos pic.twitter.com/4UxZ1eivND — barbra version (@sacbabi) January 9, 2024

minha gente mais isso daqui? sério, deu pena real cadê a acessibilidade?! #BBB24 pic.twitter.com/oWkGPGNbM6 — cobrinha insuportável (@eonad_) January 9, 2024