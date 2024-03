‘BBB 24’: Fernanda leva punição e casa vai para ‘Tá com nada’ durante festa do líder

Com a punição coletiva, todas as ‘regalias’ foram suspensas e os participantes estão com menos benefícios do que a Xepa: ‘Agora é perrengue’

Reprodução / Globoplay Fernanda entrou com um copo de bebida na casa e foi punida com a perda de 50 estalecas



A festa do líder Lucas no Big Brother Brasil 24 começou feliz, mas a felicidade não durou muito tempo. Durante a madrugada, a sister Fernanda entrou com um copo de bebida na casa e foi punida com a perda de 50 estalecas, o que levou a casa inteira para o “Tá com Nada”. Com a punição da confeiteira, os brothers bateram o limite do “Vacilômetro”, um contador de infrações dos participantes durante o programa. “Agora é perrengue, mas arroz, feijão e goiabada estão garantidos”, publicou o diretor do programa, Boninho, no X (antigo Twitter).

A punição coletiva veio rápido e todas as “regalias” foram suspensas, agora os brothers estão com menos benefícios do que a Xepa. Ao abrir a geladeira durante as festividades, Lucas e outros participantes se depararam com todos os mantimentos confiscados. Agora todos serão obrigados a passar os dias apenas com itens básicos de sobrevivência.

🚨 ATENÇÃO 🚨 Após Fernanda perder 50 estalecas, os brothers estão no Tá Com Nada! #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/RPI20F7D2Y — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2024

*Com informações de Estadão Conteúdo