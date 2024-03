‘BBB 24’: Prova de resistência tem consequência para desistentes e coloca Lucas no paredão

MC Bin Laden, Yasmin Brunet e Alane também foram punidos após abandonarem a disputa

Reprodução / Globoplay Lucas foi o primeiro a sair e, como consequência, foi direto para o paredão



A prova do líder da semana no Big Brother Brasil 24 traz punições para os brothers desistentes. Na dinâmica, os participantes ficaram presos a sete hot-dogs gigantes que formaram um carrossel. Os jogadores ficam sobre a base do hot-dog enquanto o carrossel gira. Durante a prova, eles não podem sair ou sentar e enfrentam dificuldades como calor, rajadas de vento e fumaça. Vence a prova e conquista a liderança quem resistir por mais tempo. Além disso, os quatro primeiros participantes que abandonaram a disputa foram punidos. Lucas foi o primeiro a sair e, como consequência, foi direto para o paredão.

Além do carioca, MC Bin Laden foi o segundo a deixar a disputa e, como consequência, não poderá participar da próxima prova do anjo. A terceira foi Yasmin Brunet, que não poderá ser imunizada. Alane foi a quarta e última participante a ser “punida” na dinâmica ao cair da plataforma e agora está na Xepa. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, caso a prova dure até o programa ao vivo desta sexta-feira, haverá um desempate “semelhante a uma Prova Bate e Volta”. Quem vencer a prova de resistência colocará cinco pessoas “na mira” nesta sexta e indicará alguém ao paredão no próximo domingo, 10.

👑 Prova Do Líder #BBB24: Lucas Henrique é o primeiro participante a deixar a Prova e lê sua consequência: Você está no Paredão! 💥 #RedeBBB #ProvaDoLíder pic.twitter.com/ML4A4rZPJ3 — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2024

*Com informações de Estadão Conteúdo