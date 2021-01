BBB21: Karol Conka é a primeira famosa confirmada na atração; veja lista completa

No time da Pipoca, o instrutor de crossfit Arthur, de 26 anos, é o primeiro confirmado; reality optou por anunciar lista de participantes ao longo do dia

O Big Brother Brasil 21 começou. Marcado para estrear na próxima segunda-feira, dia 25 de janeiro, o reality começou nesta terça-feira, 19, a anunciar os nomes dos participantes. Serão dois de cada vez até completar os 20 participantes. No time Pipoca o primeiro a ser revelado foi o instrutor de crossfit, Arthur, de 26 anos. De Conduru, Santa Catarina, Arthur já se entregou. “Sou muito tranquilo, mas se eu precisar falar vou falar. Uma coisa que me deixa muito revoltado é comida. Fiquei com fome, fiquei maluco”, disse. No grupo Camarote, que envolve pessoas famosas, a rapper e modelo Karol Conká está no reality. Aos 35 anos, a artista disse que ficou chocada ao receber o convite para participar do BBB. Ela não apareceu em nenhuma das listas prévias. “Minhas estratégias de jogo: não me envolver com ninguém”, decretou. “Não é só para se aparecer não, eu quero ganhar”, completou.

PIPOCA: Arthur é instrutor de crossfit 🏋️, tem 26 anos e já avisou: "Fiquei com fome, fiquei maluco" 🍝 / CAMAROTE: Karol Conká é cantora 🎤, apresentadora, rapper, atriz, modelo e quer ganhar! Eles estão no #BBB21! Conheça os participantes → https://t.co/8knZoxzqy9 #RedeBBB pic.twitter.com/7TArbJApuV — Big Brother Brasil (@bbb) January 19, 2021

Na segunda leva de participantes, o fazendeiro Caio, de Anápolis – Goiânia, deu sua biografia. “Eu tenho a personalidade muito forte, mas no dia a dia eu sou tranquilo. Eu quero dinheiro, mas eu gosto do sucesso. Eu tinha esse tesão de entrar”, revelou. Como segunda famosa, a atriz Carla Diaz, de 30 anos, também se apresentou. “Eu vou viver intensamente. Adoro conhecer outras pessoas, adoro festas. Vou entrar para ganhar. Estou muito focada para ganhar R$ 1 milhão e meio”, disse.

PIPOCA: Caio é fazendeiro, tem personalidade forte e vontade de ganhar dinheiro, sucesso e fama! ✨/ CAMAROTE: Carla Diaz é atriz, já fez várias novelas 📺 e vai viver intensamente no #BBB! Eles estão no #BBB21! Conheça os participantes → https://t.co/8knZoxzqy9 #RedeBBB pic.twitter.com/xzsSFyvcbK — Big Brother Brasil (@bbb) January 19, 2021

Na terceira apresentação do Big Day, o professor de geografia, João Luiz, é mais um a completar o time Pipoca. “O João é o João professor, mas é o João que briga quando tem que brigar, chora quando tem que chorar e o Big Brother não é um joguinho, é o meu grande jogo. Vale tudo para ganhar”, disse. Sucesso nas redes sociais, a influencer Camilla de Lucas, do Rio de Janeiro, é mais uma mulher no grupo Camarote. “Fazer parte do BBB é a chance de ficar milionária. Quando eu pensei ‘caramba, eu posso participar do BBB’ eu fui muito confiante”, declarou.