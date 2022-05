BBC anuncia Ncuti Gatwa como primeiro ator negro a interpretar ‘Doctor Who’

O ator de Ruanda ficou famoso ao dar vida a Eric Effiong, na série ‘Sex Education’

Reprodução/ Sex Education Ncuti foi indicado ao BAFTA por sua interpretação em Sex Education



O ator Ncuti Gatwa, o Eric Effiong de ‘Sex Education‘, foi anunciado neste domingo, 08, como o novo Doctor Who. O ator de Ruanda, de 29 anos, será o primeiro negro a interpretar o papel do amado personagem da famosa série do Reino Unido, que começou em 2005. Ncuti será o 14º Doctor Who, substituindo Jodie Whittaker, a primeira mulher a assumir o papel principal. A página oficial da série publicou “O futuro está aqui”, com o anúncio de Ncuti. Em entrevista, o ator comemorou a oportunidade. “Não há palavras para descrever como estou me sentindo. Uma mistura de profundamente honrado, além de animado e claro um pouco assustado. Este papel significa muito para muitos ao redor do mundo, inclusive eu, e cada um dos meus antecessores incrivelmente talentosos lidou com essa responsabilidade e privilégio únicos com o máximo cuidado. Vou me esforçar ao máximo para fazer o mesmo”, disse. Ncuti acabou de ser indicado ao BAFTA como Melhor Performance Masculina, mas perdeu.