‘Beavis & Butt-Head’ ganhará mais duas temporadas no Comedy Central

Animação dos anos 90 foi sucesso na MTV e pode ganhar também spin-offs e especiais na nova emissora

Reprodução Criador retorna para dar continuidade à série que teve 8 temporadas no total



A animação “Beavis & Butt-Head” vai ganhar mais duas temporadas pelo Comedy Central. As informação são do The Hollywood Reporter.

Segundo o site, o criador da série clássica da MTV nos anos 90, Mike Judge, assinou um acordo para uma continuação do show na quarta-feira (1º) que ambientará os personagens em mundo “totalmente novo da Geração Z”. O projeto também prevê spin-offs e especiais.

Judge irá escrever, produzir e dublar os protagonistas Beavis e Butt-Head. Originalmente, “Beavis & Butt-Head” foi ao ar entre 1993 e 1997 na MTV, com um filme em 1996. Já em 2011, o programa voltou para a sua oitava temporada na mesma emissora.

As novas temporadas da animação ainda não ganharam data de estreia.