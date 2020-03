Ben Stiller nega que estará em ‘Velozes e Furiosos 9’

Após rumores indicarem a participação especial de Ben Stiller no novo “Velozes e Furiosos“, o próprio ator desmentiu o boato em seu Twitter nesta segunda-feira (2).

A informação inicialmente foi postada pelo tabloide de notícias Page Six e rapidamente repercutiu na imprensa internacional.

Reports of my Fast and Furiosness are greatly exaggerated. Meaning not at all true, sadly. Though I wish them well with the franchise. Fingers crossed it takes off. #FastAndFurious #PageSixIsAmazing

— Ben Stiller (@RedHourBen) March 2, 2020