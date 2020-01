Participante do ‘BBB 20’, Boca Rosa disse que não toparia ir para ‘A Fazenda’

Em entrevista ao programa Diz Like, da Jovem Pan, Boca Rosa falou sobre convite para o ‘BBB 20’

Divulgação/Globo Bianca Andrade vai participar do 'BBB 20'



A influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, foi confirmada neste sábado (18) como uma das participantes do “BBB 20“. Em entrevista ao programa Diz Like, da Jovem Pan, em novembro, ela despistou sobre o convite para participar do reality.

Perguntada se iria para o “Big Brother Brasil”, a empresária disse que não havia sido chamada. “Não rolou o convite, mas talvez eu iria. Eu não sou louca”, disse.

Ela ressaltou que não iria para “A Fazenda“, reality show da Record com celebridades. Esta será a primeira edição do “BBB 20” com pessoas já conhecidas pelo público. “Para ‘A Fazenda’ eu não iria, iria para o ‘Big Brother'”, afirmou. “Eu gosto de novidade, adoro tudo que é novo, e seria a primeira vez que influenciadores entrariam no ‘Big Brother'”, antecipou.

Veja o vídeo abaixo:

Bianca Andrade foi a quarta participante do “BBB 20” anunciada pela Globo. Ela ficará no grupo Camarote, formado por convidados, enquanto o grupo Pipoca será composto por anônimos que se inscreveram para o programa. O reality show estreia nesta terça-feira (21).